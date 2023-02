Ski alpin: Le départ de la descente de Crans-Montana encore repoussé

Au niveau de l'équipe de Suisse, les plus grandes de podium sont dans les jambes de Lara Gut-Behrami (Dossard No 9), qui avait réalisé un doublé dans la station valaisanne en 2020, Corinne Suter (Dossard No 6), 4e du classement de la discipline, et Jasmine Flury (Dossard No 13), championne du monde de la discipline à Méribel.