La plus grande chance de victoire pour la Suisse est dans les mains de Beat Feuz, qui terminé 4 fois 2e sur la Streif, mais ne l'a jamais remportée. «Avoir deux tentatives ne change pas grand-chose car ici, tu ne peux pas skier trois fois pareil sur certains passages clés, a expliqué le Bernois. Tu arrives chaque fois différemment dans le virage, avec une vitesse différente, ce qui influence la prochaine courbe. Il ne faut pas tout risquer sur le schuss final comme je l’ai fait en 2017 en chutant dans la traverse, mais pas trop contrôler non plus son ski comme je l’ai fait l’année passée. Vendredi et samedi, la Streif sera moins glacée que l’hiver dernier en raison de la chaleur. Le ski accroche bien la neige., a-t-il déclaré.