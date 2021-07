Ce soir, tous les regards sont tournés vers Wembley, pour le premier choc de demi-finale de l'Euro 2020, entre l'Italie et l'Espagne. Avec une Espagne qui monopolise le ballon, l'Italie manque d'occasions et doit défendre activement. Qui parviendra à ouvrir le score? La réponse en notre compagnie.