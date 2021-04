Football: Suivez le Clasico en direct

En plus donc de la rivalité historique et de la tension naturelle qui se dégage dans chaque Clasico, l’enjeu sportif ce soir est colossal. D’autant plus que les deux équipes arrivent dans cette confrontation en forme. Les hommes de Ronald Koeman restent sur six succès d’affilée en Liga (pour 18 buts marqués et 2 encaissés) et se sont également qualifiés pour la finale de la Coupe du Roi en remportant la demi-finale face au FC Séville (0-2; 3-0).