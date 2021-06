Suisse - Suivez le dépouillement des votations fédérales de ce 13 juin

L'initiative «Pour une eau potable propre et une alimentation saine» mise elle sur l'incitation: les paysans, producteurs de fruits et légumes et éleveurs qui choisissent de se passer de pesticides, renoncent à l'utilisation préventive ou régulière d'antibiotiques et sont en mesure de nourrir leurs animaux avec le fourrage qu'ils produisent auraient droit aux paiements directs.