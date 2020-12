Une question sur sa vice-présidence en 2020. "Je me suis rendu compte qu'il n'était pas possible de prévoir, dit-il en se référant à l'année présidentielle de Simonetta Sommaruga. Parmelin veut redonner confiance et assurer la cohésion du pays pendant sa présidence. Il souhaite aussi que l'économie puisse redémarrer le plus vite possible. "Redonner confiance, c'est ce qui est le plus diofficile. Ce seratit prétentieux de dire ce que je vais faire ces prochaines semaines. Il y a beaucoup d'încertitudes et il faudra s'adapter à la situation", dit-il.