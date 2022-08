Lausanne : Suivez le Red Bull Dance Your Style commenté en direct

Une multitude de danseuses et de danseurs suisses s’affrontent dans des battles street style, sur la Place de la Navigation à Lausanne dimanche. Un évènement à suivre en direct et commenté par notre expert.

Qui succèdera à Mams de Vevey, grand gagnant de l’année dernière et décrochera ainsi son ticket pour la finale mondiale en Afrique du Sud? Le Red Bull Dance Your Style Switzerland se déroule dimanche 21 août sur la Place de la Navigation à Lausanne entre 16h et 18h30. Le concept est unique: les danseuses et danseurs sont totalement libres dans le choix de leur style et doivent faire parler leur talent en improvisant sur les musiques jouées par DJ Green Giant, dont lui seul connait la setlist. Cerise sur le gâteau, le public est seul juge.