Ski alpin: Rogentin devance Odermatt au super-G de Wengen

Odermatt représente bien évidemment la plus grande chance de podium helvétique. Mais Rogentin (dossard No 10), vainqueur du premier entraînement de la descente, et Hintermann (dossard No 24), qui s'est montré le plus rapide lors du second test, ont montré qu'ils se sentaient bien sur le Lauberhorn. Feuz (No 4), Caviezel (No 9) Murisier (No 16) et Meillard (No 20) essaieront également créer la surprise, tandis que Monney, dossard No 50, tentera d'acquérir un peu d'expérience.