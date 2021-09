Usine à Gaz de Nyon : Regardez le concert de Sophie de Quay au Caribana Events

Le duo romand est actuellement sur scène à l’Usine à Gaz de Nyon. Son concert est à suivre en direct sur notre app.

Les trois premières éditions des Caribana Events (avec notamment Bastian Baker en novembre 2020, Marina Kaye en avril 2021 et Thibaud Agoston en mai 2021) ont été suivies par près de 60’000 internautes. Si le 4e volet des soirées de concerts organisées par le festival Caribana sera à nouveau retransmis en live stream sur notre app, il sera également possible de vivre l’événement en présentiel – certificat Covid obligatoire – à l’Usine à Gaz de Nyon.

Le jeudi 23 septembre 2021, le duo romand Sophie de Quay lancera la soirée à 19h45 avec sa musique electropop et son nouvel album «Y». Ensuite, dès 20h50, la Zurichoise Naomi Lareine fera danser la foule avec ses titres teintés de soul et de r’n’b. Le Français Broken Back, dès 22h, mettra définitivement le feu à la salle et aux écrans avec les morceaux de ses deux derniers albums en date, «Good Days» et «Oh My».