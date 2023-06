Suleman Dawood était «terrifié» avant d'entrer dans le Titan

Azmeh Dawood – la sœur aînée de l'homme d'affaires pakistanais Shahzada Dawood – a déclaré à NBC News que son neveu, Suleman, avait informé un parent qu'il «n'était pas très partant» et se sentait «terrifié» par le voyage pour explorer l'épave du Titanic. Mais le jeune homme de 19 ans a fini par monter à bord du submersible de 6 mètres d'OceanGate parce que le voyage tombait le week-end de la fête des pères et qu'il avait hâte de faire plaisir au sien, qui était passionné par l'histoire du Titanic, selon Azmeh.

Des jours éprouvants

Les quatre derniers jours ont été éprouvants pour Azmeh. Elle était rivée sur les informations télévisées concernant la chasse au Titan, attendant désespérément des nouvelles de son frère et de son neveu, tout en craignant le pire . «J'ai l'impression d'avoir été prise dans un très mauvais film, avec un compte à rebours, mais vous ne savez pas ce qui vous attend», a-t-elle déclaré. «Personnellement, j'avais du mal à respirer en pensant à eux.»

A bord du submersible porté disparu dans l’Atlantique Nord, Shahzada et Suleman Dawood, père et fils, appartiennent à l’une des familles les plus riches du Pakistan, connue notamment pour ses actions philanthropiques en faveur des jeunes défavorisés dans leur pays.