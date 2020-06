Vaud

Sultane prend la pose face à l’objectif

La petite bisonne née il y a tout juste quinze jours a posé pour la première fois pour une photo de famille lundi dans la forêt de Suchy.

Sultane, la petite bisonne née il y a tout juste quinze jours, a posé pour la première fois pour une photo de famille lundi dans la forêt de Suchy (VD). Alain Maibach, biologiste et chef de projet n'a pas caché son plaisir lundi lors d'une visite avec Keystone-ATS. «C'est un fantastique encouragement, parce que jusqu'à maintenant, la mère a protégé son petit et l'a camouflé. Elle est aujourd'hui venu nous présenter son petit comme si on était à la parade», s'est-il réjoui.