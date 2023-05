Le groupe de pop-punk Sum 41 annonce sa séparation

La bande menée par le charismatique chanteur Deryck Whibley, âgé de 43 ans, n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles elle avait pris la décision de se séparer. Cependant, il semble que ce soit avec un certain sentiment de nostalgie. «Être dans Sum 41 depuis 1996 nous a apporté certains des meilleurs moments de notre vie. Nous sommes éternellement reconnaissants envers nos fans, anciens et nouveaux, qui nous ont soutenus de toutes les manières. Il est difficile d’exprimer l’amour et le respect que nous avons pour vous», ont témoigné les musiciens.

Durant sa carrière, Sum 41 a signé une kyrielle de tubes, tels qu’«In Too Deep», «Still Waiting», «Fat Lip» ou encore «The Hell Song». Leurs albums sortis dans les années 2000, «Half Hour of Power», «All Killer, No Filler», «Does This Look Infected? », «Chuck» et «Underclass Hero», se sont vendus à des millions d’exemplaires et ont permis au groupe de recevoir de nombreuses récompenses.