Tennis: Sun et Perrin font un pas vers le tableau principal de Wimbledon 

Quatre Suissesses sorties

Les quatre autres Suissesses en lice ont par contre été éliminées. Joanne Züger (WTA 182), Simona Waltert (WTA 190), Stefanie Vögele (WTA 197) et Susan Bandecchi (WTA 236) n’ont pas passé l’obstacle du premier tour.

Perrin et Sun ont désormais besoin de deux victoires de plus pour se hisser dans le tableau principal du tournoi de Wimbledon, où figurent déjà quatre Suissesses directement qualifiées: Belinda Bencic (WTA 17), Jil Teichmann (WTA 23), Viktorija Golubic (WTA 51) et Ylena In-Albon (WTA 110).