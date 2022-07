Grande-Bretagne : Sunak, ex-ministre des Finances, prêt à succéder à Johnson

Vendredi, l’ancien ministre britannique des Finances est sorti du bois pour annoncer qu’il était prêt à prendre la succession de Boris Johnson.

L’ex-ministre des Finances britannique Rishi Sunak a annoncé vendredi sa candidature pour succéder à Boris Johnson à la tête du parti conservateur et donc à la tête du gouvernement. «Je me présente pour être le prochain chef du Parti conservateur et votre Premier ministre. Rétablissons la confiance, reconstruisons l’économie et réunissons le pays», a-t-il déclaré sur Twitter.