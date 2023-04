Sunak sous le coup d’une enquête sur sa déclaration d’intérêts

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak, qui s’est engagé à faire preuve d’intégrité et de transparence, est sous le coup d’une enquête parlementaire sur de possibles manquements dans sa déclaration d’intérêts, a indiqué lundi la commission en charge du contrôle des députés. L’enquête a officiellement été ouverte jeudi dernier et la commission veut vérifier si le Premier ministre, souvent attaqué pour sa fortune, a déclaré de manière «ouverte et franche» d’éventuels intérêts, comme le stipule le code de conduite des parlementaires.