Télécommunication

Sunrise et Salt s’allient dans la fibre optique

Les deux opérateurs vont opérer dans une coentreprise détenue à parts égales pour un investissement prévu de 3 milliards de francs. Il n’est pas question de fusion

Sunrise et Salt ont annoncé la conclusion d’un partenariat stratégique dans le domaine de la fibre optique. Pas question cependant pour les deux concurrents de Swisscom de se relancer dans une tentative de fusion comme celle avortée dix ans plus tôt.

Partenaire financier

Swisscom ouvert à la discussion

La présidence de Swiss Open Fiber sera assurée par Marc Furrer. La société ne s’occupera pas de travaux mais concentrera ses efforts sur la coordination, l’exploitation et la commercialisation du réseau. A ce titre, elle ne devrait pas compter plus d’une trentaine d’employés, a précisé l’ancien président de la Commission fédérale de la communication (ComCom).

Salt et Sunrise indiquent en outre que la coentreprise collaborera avec Swiss Fibre Net (SFN), qui «soutiendra le développement et les activités opérationnelles dans le cadre d’un partenariat stratégique», et pourra en contre-partie faire profiter tous ses partenaires et clients de l’expansion du réseau de fibre optique.