Le partenariat avec la National League SA a été prolongé de cinq ans. Il comprend l’ensemble des droits du direct et des temps forts dans les domaines payants et gratuits.

Hockey sur glace : Sunrise et UPC: cinq ans de plus pour le hockey suisse

Depuis son lancement en 2017, MySports est devenu le média de référence pour les fans de hockey en Suisse en tant que «Home of Hockey». Sunrise UPC et la National League SA se réjouissent donc de la prolongation de cinq ans du partenariat médias des deux parties (du début de la saison 2022 à la fin de la saison 2027). Ce partenariat comprend désormais l’ensemble des droits du direct et des temps forts dans les domaines payants et gratuits.

MySports va ainsi continuer de diffuser l’ensemble des matchs de National League en tant qu’offre TV payante. Ils seront diffusés en direct et commentés en allemand, français, et en partie en italien. Des émissions en studio régulières, ainsi qu’une large offre de magazines, de reportages de fond et d’actualités sur les réseaux sociaux, viendront compléter le programme.