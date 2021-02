Télécoms : Sunrise et UPC ont enregistré près de 100’000 nouveaux abonnés

Les deux opérateurs, qui ont fusionné en novembre 2020, ont affiché des résultats positifs au quatrième trimestre 2020.

Les chiffres des nouveaux mariés UPC et Sunrise se sont affichés dans le vert au quatrième trimestre 2020. A eux deux, ils ont gagné un total de 66 ’ 700 abonnés pour la téléphonie mobile par abonnement et 29 ’ 000 clients sur les réseau x fixe s .

«Malgré la pandémie de Covid-19 et le programme d’intégration intensif visant à fusionner Sunrise et UPC , les deux entreprises ont affiché des résultats solides», s’est félicité André Krause, CEO de Sunrise UPC , cité dans le communiqué.

Dans le détail, la clientèle de Sunrise s’est étoffée au 4e trimestre de 48’700 nouveaux abonnés mobile, 13’600 clients internet et 12’300 pour la TV. UPC a annoncé des ventes «record» avec une augmentation soutenue du nombre de clients pour la téléphonie mobile (+18’000) et Internet (+2000) ainsi que pour le segment des clients commerciaux, en croissance également. À la fin 2020, les clients UPC surfaient avec une vitesse de connexion moyenne de 369 Mbit/s dans toute la Suisse.

Sunrise et UPC disposaient fin 2020 d’un total de 2,79 millions de clients pour la téléphonie mobile, 1,18 million de clients Internet et 1,27 million de clients TV en Suisse. Les deux entités, qui ont fusionné en novembre 2020 et sont une filiale de Liberty Global, rappellent également que 25 Shops Sunrise et tous les Shops UPC ont continué de servir leurs clients lors des phases de confinement de 2020.