Télécoms : Sunrise gagne des clients mais son bénéfice recule

Sunrise revendique de nombreux nouveaux clients mais pêche au niveau de son bénéfice net au terme du troisième trimestre.

La direction a réitéré ses prévisions pour l’exercice 2020, avec un chiffre d’affaires et un Ebitda ajusté compris respectivement entre 1,840 milliard et 1,880 milliard de francs et entre 675 millions et 690 millions de francs.