Inflation et augmentation des prix : Sunrise, Obligo et Migros sont les plus dénoncés auprès de la FRC

La Fédération romande des consommateurs constate une hausse des plaintes en lien avec le coût de la vie. L’inflation n’est qu’un prétexte pour augmenter les prix, soupçonnent les clients.

La hausse des prix pèse sur le moral des ménages, et la FRC le constate aussi (image d’illustration). Laurent Guiraud/Tamedia

La hausse générale des prix donne plus de travail à la Fédération romande des consommateurs (FRC). L’association écrit jeudi que, «sur près de 7200 signalements adressés à la FRC en 2022, 6,1% concernent la hausse des dépenses». Le nombre de plaintes en lien avec «les questions d’argent et de budget» a grimpé l’année dernière par rapport à 2021. Les primes maladie, l’alimentation, les frais de chauffage ou d’électricité sont autant de motifs qui provoquent un agacement croissant dans la population, selon la FRC.

«Les consommateurs observent que l’inflation sert souvent de prétexte à justifier des hausses en tout genre», lit-on dans un communiqué. Sur le podium des entreprises le plus souvent visées par des clients mécontents, Sunrise UPC occupe la première marche pour la deuxième année consécutive. «Les griefs portent sur le service clients ou encore le refus de Sunrise UPC d’accepter les résiliations écrites.»

Abonnement à des sites pornos

L’entreprise schwytzoise de facturation Obligo reçoit la médaille d’argent l’an dernier, alors qu’elle était classée 8e un an plus tôt. Le nombre de réclamations à son égard a doublé, avec une plainte enregistrée tous les deux jours en moyenne. La société obtient notamment des souscriptions à des abonnements à des sites pornos de façon douteuse. Une action en justice de la FRC est toujours en cours contre Obligo.

La Migros ferme la marche de ce top 3 en 2022. Des étiquettes jugées trompeuses, sur la saisonnalité des fruits et légumes par exemple, et des hausses de prix déguisées sont le plus souvent l’objet du mécontentement des clients. Le phénomène de «shrinkflation» est régulièrement dénoncé. Il consiste généralement à modifier discrètement la quantité d’un produit dans un emballage pour que le prix au poids soit plus favorable au distributeur. Une pratique légale, rappelle la FRC, mais qui «doit être transparente» et communiquée correctement aux clients avant l’achat.