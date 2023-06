Hockey sur glace: Suomela ne filera pas en NHL et rejoindra bien le LHC

Le Lausanne HC a passé sans encombre la date butoir du 15 juin, au-delà de laquelle les joueurs sous contrat en Suisse ne peuvent plus être enrôlés en NHL. Excellente nouvelle pour le LHC: le Finlandais Antti Suomela ne traversera pas l’Atlantique comme redouté et rejoindra comme prévu sa nouvelle équipe à la Vaudoise aréna. «C’est vraiment super de savoir que je suis un Lion à 100% », a commenté l’attaquant finlandais, via un communiqué du Lausanne HC.

De nouveaux étrangers compétitifs

Pour le directeur sportif John Fust, le cas de Suomela est enfin réglé. De quoi anticiper la nouvelle saison avec optimisme. «Je suis resté en contact permanent avec Antti (Suomela) et son agent, explique John Fust. Je me réjouis vraiment de son arrivée ici. Avec Christian Djoos, Lawrence Pilut (ndlr: les deux défenseurs sont suédois) et Antti Suomela, nous disposons de nouveaux renforts étrangers de qualité. Nous avons hâte de les accueillir ici et de commencer notre travail.»