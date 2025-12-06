Super League: Servette s'impose à Zurich face à Grasshopper

Les Grenat se contentent du strict minimum en prenant quelques risques pour renouer avec une victoire qui les fuyait depuis plus d'un mois.

Steve Rouiller (à droite) a donné la victoire à Servette. Roger Albrecht/freshfocus

Après un mois de novembre sans relief, Servette a déjà fait mieux en décembre. Les Grenat ont mis fin à leur série de quatre matchs sans victoire en allant s’imposer 0-1 sur la pelouse de Grasshopper samedi.

Cette victoire n’est pas complètement maîtrisée, même si cela importe peu au final. Il y a tout de même eu un Servette proactif avec le ballon, avec envie de trouver des solutions construites. Et c’est ce qui est arrivé très vite avec une action bien menée d’un camp à l’autre et terminée par un centre parfait de Stevanovic pour Ayé, mais le Bosnien était très légèrement hors-jeu (6e). But annulé, logiquement, mais qui disait au moins des intentions.

Elles se sont confirmées un peu plus tard avec l’ouverture du score de Steve Rouiller à la 21e minute, suite à un corner joué en plusieurs temps entre Morandi et Cognat. Le défenseur servettien s’imposait au deuxième poteau pour mettre son équipe devant sur une phase de jeu qu’elle maîtrise parfaitement ces derniers temps.

Frick sort sur blessure

Mais ce Servette a une sale tendance à se montrer très passif sans ballon. Ce qui a laissé Grasshopper dans le match. Les Sauterelles avaient déjà envoyé un avertissement avec Plange, dont la frappe de vingt mètres frôlait la barre du but de Frick (19e). Ainsi, GC a plusieurs fois eu des séquences proche de la surface servettienne, mais là, le manque de talent des Zurichois a permis aux Genevois de maintenir leur avantage.

Ce fut moins le cas en deuxième période. Parce que Servette s’est accroché à son score et a été incapable de profiter des situations de contre-attaque qu’il a eu (aucun tir entre la 35e et la 87e minute). Et GC n’a pas eu l’idée, ni la solution pour faire craquer Joel Mall, qui a remplacé Jérémy Frick, blessé à l’heure de jeu.

Vu sa situation, Servette n’a pas à s’en plaindre. Les Grenat prennent ces trois points qui les rapprochent pas mal du top 6. Il y a peut-être un objectif pour cette fin d’année, malgré deux déplacements difficiles (à Lugano puis à Bâle). Pour le jeu, on verra l’année prochaine. VSC