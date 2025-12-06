Info|Sports|Football|

Super League: Servette s'impose à Zurich face à Grasshopper

Les Grenat se contentent du strict minimum en prenant quelques risques pour renouer avec une victoire qui les fuyait depuis plus d'un mois.
Ludovic SeriValentin Schnorhk
Steve Rouiller (à droite) a donné la victoire à Servette.
Steve Rouiller (à droite) a donné la victoire à Servette.Roger Albrecht/freshfocus

Après un mois de novembre sans relief, Servette a déjà fait mieux en décembre. Les Grenat ont mis fin à leur série de quatre matchs sans victoire en allant s’imposer 0-1 sur la pelouse de Grasshopper samedi.

Cette victoire n’est pas complètement maîtrisée, même si cela importe peu au final. Il y a tout de même eu un Servette proactif avec le ballon, avec envie de trouver des solutions construites. Et c’est ce qui est arrivé très vite avec une action bien menée d’un camp à l’autre et terminée par un centre parfait de Stevanovic pour Ayé, mais le Bosnien était très légèrement hors-jeu (6e). But annulé, logiquement, mais qui disait au moins des intentions.

Elles se sont confirmées un peu plus tard avec l’ouverture du score de Steve Rouiller à la 21e minute, suite à un corner joué en plusieurs temps entre Morandi et Cognat. Le défenseur servettien s’imposait au deuxième poteau pour mettre son équipe devant sur une phase de jeu qu’elle maîtrise parfaitement ces derniers temps.

Frick sort sur blessure

Mais ce Servette a une sale tendance à se montrer très passif sans ballon. Ce qui a laissé Grasshopper dans le match. Les Sauterelles avaient déjà envoyé un avertissement avec Plange, dont la frappe de vingt mètres frôlait la barre du but de Frick (19e). Ainsi, GC a plusieurs fois eu des séquences proche de la surface servettienne, mais là, le manque de talent des Zurichois a permis aux Genevois de maintenir leur avantage.

Ce fut moins le cas en deuxième période. Parce que Servette s’est accroché à son score et a été incapable de profiter des situations de contre-attaque qu’il a eu (aucun tir entre la 35e et la 87e minute). Et GC n’a pas eu l’idée, ni la solution pour faire craquer Joel Mall, qui a remplacé Jérémy Frick, blessé à l’heure de jeu.

Vu sa situation, Servette n’a pas à s’en plaindre. Les Grenat prennent ces trois points qui les rapprochent pas mal du top 6. Il y a peut-être un objectif pour cette fin d’année, malgré deux déplacements difficiles (à Lugano puis à Bâle). Pour le jeu, on verra l’année prochaine. VSC

Ton opinion

Voici le classement provisoire après les deux premières rencontres de cette 16e journée. Servette fait un bon au classement alors que Thoune s'envole.
Seconde période dominée par Grasshopper qui profite d'une attitude passive de la part des Grenat laissant leur adversaire contrôler le jeu durant quasiment toute la mi-temps. Les Zurichois tentent à plusieurs reprises d'égaliser mais ne se montrent dangereux qu'à de rares reprises. Les Grenat se contentent du strict minimum mais reviennent de ce déplacement avec 3 points cruciaux pour le classement.
Sous le ciel zurichois, le rideau tombe : le match s’achève au Letzigrund. Servette l'emporte 1-0 face à Grasshopper.
94'

Mraz !!

Enfin une action pour les Grenat dans cette seconde période. Cognat s'envole sur la droite et centre pour Mraz qui cafouille avant de frapper aux buts. Le ballon est dévié en corner par un défenseur zurichois.

Dilly Ding Dilly Dong !

Lucerne sauve l'honneur dans le temps additionnel grâce à Villiger. Thoune 4, Lucerne 1.
90'
Il y aura 6 minutes de temps additionnel.
88'
Les Grenat continuent à adopter une attitude très passive et laissent le contrôle du ballon à leur adversaire. Les risques commencent à s'accumuler.
86'
Nouveau changement, pour Grasshopper cette fois-ci. Ullmann sort, Giandomenico rentre.
82'
Jocelyn Gouvernnec décide d'effectuer un double changement pour faire rentrer des forces fraiches sur le terrain. Ishuayed et Mraz prennent la place de Morandi et Ayé.
79'
Les Zurichois ont maintenant le pied sur le ballon depuis plusieurs minutes  alors que les Grenat sont recroquevillés sur trente mètres dans leur moitié de terrain.
76'
Deuxième changement du côté des Romands. Guillemenot cède sa place à Douline.
74'

Cognat !

Trois contre deux mal géré par Cognat qui tergiverse en plein dans la surface de réparation et effectue une mauvaise passe au lieu de frapper aux buts.
66'
Mazikou se fait prendre de vitesse et est contraint de tacler son adversaire qui s'envolait vers les buts.

Dilly Ding Dilly Dong !

Thoune enchaîne les buts comme un Italien enchaîne les gestes avec les mains. 4-0 pour le leader face à Lucerne grâce à Meichtry.
57'
Mall prend la place de Frick dans les buts servettiens. Premier changement forcé pour Jocelyn Gourvennec.
57'

Jeu interrompu !

Jérémy Frick n'y arrive pas et reste à terre sur une sortie.
55'

Le jeu reprend !

Le portier genevois semble hésitant à laisser sa place et se relève après un coup de spray froid et quelques paroles du physio.
54'

Jeu interrompu !

Jérémy Frick se couche dans sa surface de réparation. Il semble s'être blessé à l'aine lors du dégagement précédent.
51'
Début de seconde période plutôt équilibrée, le combat se situe au milieu de terrain dans ces premières minutes et aucune action offensive n'a encore pu se déclencher.
Le silence s’efface, les acteurs reviennent : le deuxième acte peut commencer !
A Thoune, le leader mène 3-0 face à Lucerne à la mi-temps. Les jeux sont faits dans cette rencontre.
Voici quelques statistiques de cette première période.
Première mi-temps plutôt positive pour les Grenat qui se voient tout d'abord annuler l'ouverture du score par la VAR avant de marquer le 1-0 après 21 minutes grâce à une tête de Rouiller. Les hommes de Jocelyn Gourvennec gèrent ensuite la deuxième partie de la période en subissant néanmoins quelques risques et sans réellement se montrer dangereux. Les Servettiens devront en faire un peu plus afin de doubler la mise et se mettre à l'abri.
