Le point de vue d’un historien

«C’est en quelque sorte l’évolution logique d’un processus qu’on sentait déjà à l’œuvre, le foot-business. Le football n’est plus seulement un sport professionnel où l’argent sert à gagner. L’horizon des clubs change, il n’est plus européen mais mondial. A ce niveau, le football rejoint un des effets de la mondialisation: l’américanisation du monde», décrypte pour l’AFP, Paul Dietschy, historien du football. «Les plus riches ont toujours dominé. Ce qui change néanmoins, c’est qu’aujourd’hui, l’argent sert non plus à gagner mais à dégager du profit, poursuit-il. Les dirigeants de ces clubs sont des gens formés dans des grandes écoles de management, ils ont comme logique celle de l’entreprise, du profit».