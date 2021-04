Football : Super Ligue: Le copropriétaire de Manchester United s’excuse

Dans une lettre ouverte adressée aux supporters de son club, Joel Glazer dit comprendre leur colère et regrette sa participation au projet de Super Ligue européenne.

Joel Glazer (à droite) et son frère Avram (à gauche) sont les deux propriétaires de Manchester United.

«Vous avez très clairement exprimé votre opposition à la Super Ligue et nous vous avons écoutés. Nous nous sommes trompés, a écrit Glazer, dans une lettre ouverte, sur le site internet du club. Nous nous excusons sans réserve pour les troubles que cela a provoqués ces deux derniers jours.»

Les Red Devils faisaient partie, avec cinq autres clubs anglais (Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal), trois espagnols (Real Madrid, FC Barcelone, Atlético Madrid) et trois italiens (Juventus Turin, AC Milan, Inter Milan), de 12 équipes qui voulaient créer une compétition européenne rivale de la Ligue des Champions, mais dans laquelle 15 des 20 places auraient été réservées tous les ans aux fondateurs.

Présenté lundi, ce projet a été abandonné mardi soir par le «Big 6» anglais, après de vives protestations politiques et sportives, mais aussi de vives réactions des supporters des clubs concernés.

«En cherchant à créer une fondation plus solide pour ce sport, nous avons manqué de respect à des traditions profondément ancrées - le système de promotion/relégation, la pyramide des divisions - et de cela, nous sommes désolés, assure Glazer, qui possède également l'équipe de football américain des Tampa Bay Buccaneers, champion de la NFL. Nous continuons à penser que le football européen a besoin de devenir plus durable dans tous ses niveaux à long terme. Cependant, nous acceptons totalement le fait que la Super Ligue n'était pas la bonne façon de s'y prendre.»