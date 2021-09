Football : Super Ligue: les 12 clubs mutins s’en tirent bien

Grâce au tribunal de commerce de Madrid, aucun des clubs impliqués dans le projet mort-né de Super League ne sera puni par l’UEFA.

L’UEFA, présidée par Aleksander Ceferin, menaçait le Real, le Barça et la Juventus d’être exclues des compétitions européennes.

Les sanctions disciplinaires «en relation avec le projet de la dénommée Super Ligue sont déclarées nulles et non avenues, sans aucun préjudice, comme si les procédures n’avaient jamais été engagées», explique l’UEFA.

Cette décision concerne à la fois les neuf clubs qui avaient officiellement quitté le projet de Super Ligue (Tottenham, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, l’Atletico Madrid, l’Inter Milan et l’AC Milan), mais aussi les trois derniers mutins qui étaient toujours attachés au projet (Real Madrid, Juventus et FC Barcelone) et que l’UEFA menaçait d’exclure des compétitions européennes.