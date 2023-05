«Super Mario» passe la barre du milliard de dollars de recettes

Mario et son frère Luigi empruntent leurs voix aux acteurs Chris Pratt («Les Gardiens de la Galaxie») et Charlie Day dans la version originale.

Le film d’animation inspiré du jeu du même nom, produit par Universal, Nintendo et Illumination studios, a réalisé ce week-end rien qu’au Canada et aux États-Unis 40 millions de dollars de recettes, restant ainsi en tête du classement.

Depuis sa sortie le week-end de Pâques, le film d’animation a accumulé plus de 490 millions de dollars de recettes en Amérique du Nord et 532 millions de dollars supplémentaires à travers le reste du monde, selon Exhibitor, soit un total mondial de 1,02 milliard de dollars en quatre semaines.

«John Wick 4» et «Le retour du Jedi» arrivent 4e et 5e

Le plombier à salopette et moustache devance au box-office nord-américain le film d’horreur de Warner Bros «Evil Dead Rise», qui pour son second week-end dans les salles nord-américaines a enregistré 12,2 millions de dollars de recettes. À la troisième place, avec 6,8 millions, figure un nouveau venu: «Are you there God? It’s me, Margaret», comédie dramatique sur l’adolescence adaptée d’un classique de la littérature jeunesse. «Un bon début» pour un tel film, analyse l’expert David Gross, notant «des critiques et des réactions de spectateurs dithyrambiques».