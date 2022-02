Basketball : Superbe succès collectif des Hawks à Orlando

En NBA, Atlanta a triomphé pour la deuxième fois en 24 heures en dominant le Magic 109-130. Clint Capela a fini meilleur rebondeur de son équipe.

Sept joueurs de la franchise géorgienne ont inscrit au moins dix points: Bogdan Bogdanovic (23 pts), Trae Young (22), Kevin Huerter (15), De'Andre Hunter (14) Onyeka Okongwu (12), Danilo Gallinari (11) et Delon Wright (10). Louis Wright en a inscrit 9 et Clint Capela 8. En 23 minutes de jeu, le pivot genevois a tout de même capté 9 rebonds, meilleur total de son équipe.

Malgré cette victoire contre la lanterne rouge de la Conférence est, les Haks restent à la 10e place, avec un bilan de 28 succès pour 30 revers. Huitième, Brooklyn a pour sa part remporté 31 parties, s'inclinant à 27 reprises. La qualification pour les play-offs sera donc difficile à obtenir. «Nous savons exactement où nous en sommes et ce que nous devons faire, a expliqué Nate McMillan, coach d'Atlanta. Nous sommes toujours en course, mais nous devons êtes meilleurs pour nous qualifier».

Fin de série pour les Celtics

Détroit a remporté une victoire à l’arraché contre Boston (112-111), mettant ainsi fin à la série de neuf victoires d’affilée des Celtics, Alors qu’il a été l’objet de rumeurs de transferts la semaine passée, Jerami Grant a réussi un panier crucial à 19 secondes de la fin et terminé avec 24 points pour les Pistons, qui avaient perdu leurs huit derniers matchs et s’étaient inclinés au total lors de 14 de leurs 16 précédentes rencontres disputées.

Incroyable retour des Nets

Seth Curry, récemment arrivé dans l’échange qui a envoyé James Harden à Philadelphie contre Ben Simmons, a ajouté 20 points pour les Nets. Andre Drummond, recruté dans cette même transaction, a pris 19 rebonds, le plus grand nombre pour un joueur des Nets cette saison. Julius Randle a marqué 31 points et pris dix rebonds pour les Knicks, qui ont perdu leur troisième match consécutif de manière embarrassante.

Record pour DeRozan

DeRozan est en effet devenu le premier joueur de l’histoire de la ligue nord-américaine à marquer 35 points ou plus et à réussir 50% ou plus de ses tirs lors de sept matchs consécutifs, contre six à Chamberlain à deux reprises en 1961 et 1963.