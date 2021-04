Lugano : Supercalculateur suisse équipé de la nouvelle puce de Nvidia

Le processeur Grace sera intégré dans le nouveau système d’IA du Centre suisse de calcul scientifique (CSCS), Alps, successeur du supercalculateur Piz Daint.

Avec le Laboratoire national de Los Alamos, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, le Centre suisse de calcul scientifique (CSCS) sera le premier à utiliser ce nouveau processeur pour son supercalculateur Alps, construit par Hewlett Packard Enterprise (HPE). Présenté comme le supercalculateur «doté d’une intelligence artificielle le plus puissant du monde», Alps promet des «capacités d’IA 7 fois plus puissantes que le système d’IA actuellement leader dans le monde selon MLPerf», d’après un communiqué du CSCS basé à Lugano. Le système promet 20 exaflops de puissance de calcul pour l’IA. Il doit servir à la recherche scientifique dans divers domaines, comme la climatologie, la météorologie, l’astrophysique, la dynamique moléculaire, la chimie quantique, la physique des particules ou encore les sciences économiques et sociales. Le nouveau supercalculateur, qui sera pleinement opérationnel en 2023, doit succéder à Piz Daint, l’un des supercalculateurs plus puissants du monde.