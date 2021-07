PRONOSTIC AUTOMOBILE - Supercar hybride italienne contre bolide anglais

Italie – L’élégante bête de sport

Il est incontestable que l’Italie fait non seulement partie des favoris dans ce championnat d’Europe de football, mais est également l’une des équipes qui pratique le plus beau football – à moins qu’elle ne prenne à nouveau du retard. Mais restons-en au beau jeu de football. Il est vrai que la beauté est dans l’œil de celui qui la regarde, mais lorsqu’il s’agit de belles voitures, Ferrari arrive en tête avec ses icônes. C’est pourquoi les Azzuri envoient également leur dernier super modèle, la Ferrari SF90 Stradale, dans la course à la Coupe d’Europe.

La SF90 Stradale est la première hybride rechargeable de la maison de Maranello et s’impose clairement avec ses 1000 ch et son couple maximal de 800 Nm. Quatre moteurs, dont le V8 le plus puissant de l’histoire de Ferrari qui développe 780 ch, assurent la puissance de la supercar. Les 220 ch restants proviennent de trois moteurs électriques, dont deux situés sur l’essieu avant, le troisième se trouvant entre le moteur et la boîte de vitesses à double embrayage et huit rapports. Malgré sa puissance, la SF90 Stradale ne pèse que 1570 kg, ce qui lui confère un rapport poids/puissance de 1,57 kg/ch.!

La Ferrari SF90 Stradale est la toute nouvelle supercar hybride de Maranello. Ferrari Le bolide rouge développe une puissance de 1000 ch et un couple maximal de 800 Nm. Ferrari Le passage de 0 à 100 km/h se fait en 2,5 secondes. Ferrari

Pour que la motorisation hybride développe sa pleine puissance sur la route, la SF90 Stradale a été dotée d’une transmission intégrale. Le passage de 0 à 100 km/h se fait en 2,5 secondes et le bolide franchit la barre des 200 km/h en 6,7 secondes, avant d’atteindre sa vitesse de pointe à 340 km/h. Le nom SF90 fait référence à la légendaire écurie de Formule 1, la Scuderia Ferrari, qui a célébré son 90ème anniversaire fin 2019.

Ce qui inhabituel pour une Ferrari est l’absence de bruit au démarrage. La SF90 Stradale démarre toujours en mode électrique, dans un silence quasi religieux. Ça devrait au moins réjouir le voisinage qui n’a plus à subir les réveils matinaux en fanfare. Pour la petite anecdote: dans la Ferrari SF90 Stradale, la marche arrière ne peut se faire qu’en mode électrique. Il n’existe pas de marche arrière mécanique, Ferrari y ayant renoncé pour économiser en poids. En parlant d’économies, la Ferrari de série la plus puissante à ce jour est disponible à partir de 466'000 francs.

Angleterre – La supercar par excellence

Mais passons maintenant à la supercar anglaise en lice pour le titre de champion d’Europe: la McLaren Speedtail. À l’instar de sa rivale italienne, la McLaren la plus rapide à ce jour est également une hybride. Comparée à la ligne classique et élégante de la Ferrari, la Speedtail se distingue par sa carrosserie en forme de goutte d’eau. Une carrosserie conçue dans le seul but d’offrir des performances de vitesse maximales.

La Speedtail développe une puissance spectaculaire de 1070 ch. L’hypercar de Woking tire sa puissance du V8 biturbo 4.0 litres, repris des McLaren Senna (800 ch) et 720S (720 ch). Le moteur thermique fournit une puissance de 757 ch à la Speedtail. S’ajoutent à cela les 313 ch du moteur électrique, ce qui nous amène à une puissance totale de 1070 ch. Les roues avant bénéficient d’enjoliveurs en fibre de carbone, dont le but est de réduire la turbulence de l’air autour des passages de roue. Par ailleurs, la Speedtail ne dispose pas de rétroviseurs extérieurs, mais de caméras numériques haute définition discrètes qui glissent à l’extérieur des portes lorsque le contact du véhicule est mis.

La McLaren Speedtail est sans doute l’une des hypercars hybrides les plus extraordinaires à ce jour. McLaren Le bolide développe une puissance de 1070 ch, ce qui en fait le modèle le plus rapide de l’histoire de McLaren. McLaren Les 1070 ch proviennent de deux moteurs: un V8 biturbo de 757 ch et un moteur électrique de 313 ch. McLaren

Grâce à son faible poids à sec de seulement 1430 kg, la Speedtail passe de 0 à 300 km/h en seulement 12,8 secondes. Au bout de trois secondes, elle franchit la barre des 100 km/h. Sa vitesse de pointe est de 403 km/h. La puissance massique du bolide hybride anglais est de 1,33 kg/ch.

La Speedtail reprend la configuration trois places de la McLaren F1, avec un conducteur en position centrale et les passagers de part et d’autre de celui-ci. Il faut aimer, d’autant plus que pour beaucoup, un passager peut déjà être de trop. La McLaren Speedtail est limitée à 106 exemplaires et tous ont déjà été vendus, les premiers modèles ayant été livrés début 2020. Un ensemble de bagages sur mesure est compris dans le prix de 2,5 millions de francs. Le logo sur la calandre est également disponible en or blanc ou en platine moyennant un «petit» supplément de 56'000 francs. Ferrari ne se permet ce genre d’extravagance qu’avec ses plus fidèles clients, triés sur le volet. Car, la plupart des supercars de Maranello ne peuvent être achetés que par de vrais Ferraristi qui ont déjà l’un ou l’autre bolide rouge dans leur garage. Chez McLaren, c’est une autre histoire. Quiconque a de l’argent peut se l’offrir.

Pronostic

En termes de performances, la Ferrari SF90 Stradale doit s’avouer vaincue par la McLaren Speedtail. En termes d’apparence, les deux arrivent à égalité. La Ferrari est et reste l’une des voitures les plus élégantes et sportives et la Speedtail impressionne non seulement par sa forme extraordinaire, mais également par sa longueur de 5,14 mètres. Le match s’annonce serré entre les deux nations du football et d’automobile, mais au final la McLaren Speedtail l’emportera. Pourquoi? Parce que tant d’exubérance, de puissance et l’avantage ultime de jouer à domicile ne feront pas la part belle au Tifosi et à la super Ferrari. Bref, l’Angleterre va l’emporter 3:1 contre l’Italie et fera en sorte que le «football rentre à la maison».