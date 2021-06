Vaud : Supercars et belles anciennes ont fait monter les enchères

Dimanche, une cinquantaine de voitures d’exception étaient proposées à la vente, au domaine de Bonmont. L’une d’elles a été adjugée pour plus de 1,2 million de francs.

Récentes ou anciennes, bolides sportifs ultraperformants ou limousines de luxe, gros SUV ou Formule 1: la vente aux enchères organisée par la maison Bonhams, dimanche au domaine de Bonmont, à Chéserex (VD), offrait un large panel et a attiré acheteurs et curieux, rapporte «La Côte». Et il y en a aussi eu quasi pour toutes les bourses puisque l’objet le moins cher a été vendu 8050 francs. Mais il est vrai qu’il s’agissait d’une voiture pour enfants… À l’autre bout de l’échelle de prix, une McLaren P1 de 2014 a été adjugée pour un peu plus de 1,2 million de francs.