Motocyclisme - Supersport: le patron s’appelle Aegerter

«Une grande et très chaude journée. La bagarre a été belle en début de course, avec de nombreux dépassements. Dès que je me suis retrouvé en tête, j’ai pu rouler à mon rythme», explique Aegerter. Qui compte désormais 42 points d’avance au C hampionnat, avant la course de dimanche . «Le but sera bien sûr le même demain», ajoute le Bernois.