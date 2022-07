Motocyclisme: Supersport: vous avez dit «Dominator»?

Dominique Aegerter a remporté dimanche son neuvième succès d’affilée. DR



Il y a des surnoms qui se méritent plus que d’autres: celui de «Dominator», pour Dominique Aegerter, n’a jamais été aussi juste. À Donington, pour la seconde course du week-end britannique en mondial Supersport, le Bernois s’est une fois de plus imposé.

Ses adversaires ont beau tout essayer, ils n’y arrivent pas. Cette nouvelle démonstration – 64 points d’avance au championnat – a encore été réalisée aux dépens de l’Italien Lorenzo Baldassari, son principal adversaire qui, lorsqu’il s’est fait ravir le commandement à trois tours de l’arrivée, a compris, une fois de plus, qu’il n’y avait rien à faire face à Aegerter.

Sa course a été un exemple d’intelligence tactique et de gestion. Parti en tête, il s’est retrouvé en quatrième position au huitième des dix-neuf tours, derrière trois Italiens (dans l’ordre, à ce moment de l’histoire, les Ducati de Bulega et Caricasulo et la Yamaha de Baldassari). Que s’était-il passé? Une très légère erreur, immédiatement corrigée. Revenu rapidement troisième – Caricasulo allait ensuite perdre le contact –, il n’hésita pas, à quatre tours de l’arrivée, au moment où Baldassari s’emparait du commandement, de hausser encore son rythme.

«J’ai de la peine à trouver mes mots» Dominic Aegerter

Le Bernois prenait la deuxième place (à six dixièmes du leader), un leader éphémère qu’il passait au tour suivant, signant au passage le meilleur chrono en course. L’expérience et l’intelligence, mariées à un sacré talent venaient encore de frapper: «J’ai de la peine à trouver mes mots: remporter neuf courses de suite, sur des circuits tous différents, face à une adversité de qualité, c’est quelque chose d’extraordinaire. Je sais qu’il y a des fans suisses qui sont venus à Donington, ce soir (dimanche), la fête sera belle», a expliqué Aegerter au pied du podium.