Vendredi 13, un jour pas si maudit que cela en termes de sinistres

Ce vendredi 13 octobre sera une journée maudite pour nombre de superstitieux. Mais les croyances autour de ce jour réputé pour porter malheur sont-elles vraiment tangibles? Non, répond Helvetia. En analysant les données des sinistres aux véhicules et aux biens de ces dix dernières années, l’assurance ne constate aucune anomalie. Entre 2013 et 2022, la moyenne du nombre de sinistres déclarés au cours des 17 vendredis 13 qui ont eu lieu est de 857. Un chiffre supérieur de six à la moyenne statistique. Pas de quoi, donc, justifier la paraskevidékatriaphobie, puisque c’est ainsi que se nomme la phobie du vendredi 13.