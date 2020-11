Suisse : Support informatique: sanction contre des pratiques déloyales

Le Tribunal administratif fédéral a donné raison à l’Office fédéral de la communication qui avait retiré un numéro de téléphone payant pour pratiques commerciales illicites et déloyales.

Un an plus tard, l’OFCOM avait reçu deux dénonciations de personnes se disant victimes d’escroquerie. Après avoir atterri sur l’un de ces sites, elles avaient appelé le fameux numéro en pensant aboutir chez Microsoft. Dans les deux cas, un interlocuteur avait longuement enregistré leurs données personnelles puis avait fait durer l’entretien une dizaine de minutes sans qu’aucune prestation effective ne soit fournie.

Pratiques illicites et déloyales

Sur demande de l’OFCOM, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) avait commandé un avis de droit. Celui-ci avait constaté que le nom et le logo de Microsoft étaient mis en évidence sur les pages d’accueil de sos-support.ch et de microsoft-support.ch. Le numéro litigieux était présenté comme «La meilleure et la plus rapide hotline pour les clients suisses de Microsoft». Le Secrétariat d’Etat concluait que ce numéro était utilisé à des fins de pratiques commerciales illicites et déloyales.