Football : Supporters violents, les condamnations pleuvent

Un ultra parisien a été condamné à 6 mois de prison et quatre fans de Saint-Étienne ont écopé de sanctions avec sursis pour des violences commises dans des stades.

Le match du 8 septembre d’UEFA Europa Conference League entre Nice et Cologne avait donné lieu à des débordements à l’intérieur du stade Allianz Riviera.

Un supporteur parisien, impliqué dans des violences avant un match de football entre Nice et Cologne en septembre puis grièvement blessé, a été condamné mercredi à Nice à 6 mois de prison ferme qu’il effectuera sous surveillance électronique.

Chauffeur de bus à Paris, cet homme de 34 ans, fan ultra du club parisien Paris Saint-Germain, a été reconnu coupable de trois infractions par le tribunal correctionnel: usage de fusée dans un stade, jet de projectile et violence en réunion.

Brice S., sans casier judiciaire, a été condamné à 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis. Mais ce père de deux enfants effectuera les 6 mois ferme sous surveillance électronique, ce qui ne l’empêchera pas de travailler. Sa condamnation ne sera pas non plus inscrite à son casier judiciaire.