Vaud/Valais : Fin de perturbation ferroviaire entre Saint-Maurice et Bex

Un dérangement technique a provoqué, ce lundi, des retards et des suppressions de trains, sur les lignes IR90, S3 et S4.

«La gare de Martigny se remplit gentiment à cause de la suppression des trains ce lundi matin», explique une lectrice de «20 minutes». Les CFF confirment: «À partir de 9h30, nous avons eu des restrictions dans le trafic ferroviaire entre Aigle et Bex, à cause d’un problème sur un aiguillage, provoquant retard et suppressions de trains. Mais les équipes de réparation sur place en sont venues à bout vers 10h30. Quelques retards et suppressions de trains sur les lignes IR90, S3 et S4 étaient encore signalées dans les minutes suivantes.»