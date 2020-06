Ouest Lausannois (VD)

Suppression du goulet d’étranglement de Crissier: discussions rouvertes

Le travail concerté entre les partenaires pour faire évoluer le projet de jonction à Chavannes-près-Renens est lancé. Objectif: augmenter le niveau d’acceptabilité d’un projet initialement très critiqué. Les résultats seront présentés d’ici la fin de l’année.

Augmenter le niveau d’acceptabilité

Les solutions actuellement étudiées s’orientent vers une meilleure intégration urbaine et paysagère des nouvelles infrastructures autoroutières en limitant au maximum les emprises et les nuisances du projet tout en facilitant l’intégration des mobilités douces, en particulier les cycles.

Le dialogue entre l’OFROU, le Canton et les communes vise à donner toutes les chances de réalisation à cet important projet en augmentant son niveau d’acceptabilité. Il va se poursuivre ces prochains mois et devra permettre d’aboutir d’ici la fin de l’année à une solution acceptable par l’ensemble des partenaires ainsi que la population, répondant ainsi aussi bien aux enjeux de mobilité dans le secteur qu’aux enjeux climatiques et environnementaux.

Oppositions encore traitées par l’OFROU

Il se mène en parallèle au processus de traitement des oppositions par l’OFROU. La complexité du projet de suppression du goulet d’étranglement de Crissier et la volonté de traiter de manière qualitative l’ensemble des thématiques ont nécessité une demande de prolongation de délai par l’OFROU auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), prolongation obtenue jusqu’au 30 novembre 2021.

Pour rappel

Le projet de suppression du goulet d’étranglement de Crissier s’inscrit dans la stratégie mobilité du projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM), soutenue unanimement par les communes de l’Ouest lausannois. Il accompagnera le développement de l’agglomération et permettra de mieux répartir la circulation dans le secteur, de canaliser le trafic automobile sur l’autoroute, permettant de développer les transports publics et la mobilité douce sur le réseau routier local ainsi déchargé.

Ce projet comprend l’élargissement de l’autoroute entre les échangeurs de Villars-Ste-Croix et d’Ecublens, l’aménagement de nouvelles bretelles, la création des nouvelles jonctions de Chavannes et d’Ecublens, un complément à la jonction de Malley. L’entretien des infrastructures existantes, pour garantir la viabilité du réseau et la sécurité du trafic est également prévu. Il est conduit et financé principalement par l’Office fédéral des routes, avec l’accompagnement du Canton.