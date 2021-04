Les Verts ont déclenché le débat en proposant de faire en sorte, à l’avenir, à ce qu’il n’y ait qu’un seul emploi pour deux résidents. Or, à l’heure actuelle, le rapport est plutôt d’une place de travail pour un habitant. L’idée derrière cette proposition serait de réduire les déplacements entre le travail et le domicile. Il y aurait moins d’emplois, donc tout simplement moins de gens qui se rendraient au travail et une circulation plus fluide. Si l’idée n’a pas obtenu gain de cause, les Verts ont demandé qu’au moins, dans les nouvelles zones de densification, le nombre d’emplois n’augmente pas.