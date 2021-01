Les Lakers s’essoufflent

C’est rare pour être signalé, tant ils font tout pour l’éviter, mais les champions en titre, déjà battus la veille à Philadelphie (107-106) au terme d’une rencontre intense, ont connu pareille mésaventure pour la deuxième fois d’affilée, et plus largement cette fois, chez le mal classé Détroit (107-92).

«Batman» guide les Clippers

«Batman», auteur de 18 points (6 rebonds, 2 interceptions) a été prépondérant au succès californien, avec ses six paniers derrière l’arc (sur 9 tentatives) venus magnifier une grosse activité des deux côtés du terrain. «On est une très bonne équipe, on a super groupe, on joue bien... Sans trois joueurs-clés, on a montré de l’orgueil», a-t-il relevé.