Instagram : Sur Android, les photos seront aussi belles que sur iPhone

Avec la prochaine mise à jour du système mobile de Google, les apps, comme Instagram ou Snapchat, pourront pleinement profiter des capacités de l’appareil photo des smartphones Android.

Il est de notoriété publique pour les influenceurs et autres utilisateurs pros d’Instagram qu’il vaut mieux utiliser un iPhone qu’un smartphone Android pour prendre une photo et la partager dans une publication ou une story. Cela s’explique par le fait que l’API (interface de programmation) utilisée par le smartphone d’Apple est moins limitée que sous Android, bien que bon nombre de téléphones portables sous le système mobile de Google soient des champions de la photo. L’iPhone peut ainsi exploiter tout le potentiel des spécificités du module photo, contrairement aux smartphones concurrents.

Mais les choses devraient changer avec l’arrivée prochaine d’Android 12. L’API camera2, qui permet aux apps tierces, comme celles des réseaux sociaux, d’accéder aux capacités de l’appareil photo, va donner accès «aux algorithmes et aux séquences spécifiques à l’appareil pouvant améliorer la qualité globale des photos», a découvert le site spécialisé Android Central. L’inégalité de qualité des photos de certaines apps tierces entre iPhone et Android devrait donc bientôt s’estomper et l’on va pleinement tirer parti du traitement logiciel effectué par le smartphone.