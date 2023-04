Sur ces plages, fumer est à vos risques et périls

Si vous fumez et que vous prévoyez de passer vos prochaines vacances d’été au bord de la mer, il se peut que vous soyez obligé(e) de laisser vos cigarettes (électroniques) dans votre chambre d’hôtel. Aux îles Baléares, il sera interdit de fumer sur 28 plages, cet été. Rien qu’à Majorque, neuf nouvelles plages sont venues s’ajouter à la liste, et cinq à Ibiza, comme le rapporte le site «Mallorca Zeitung».

L’interdiction vise à inciter les touristes à réduire non seulement leur consommation de tabac, mais aussi la quantité de déchets de mégots, toxiques pour l’environnement. Elle vise également à protéger les autres usagers de la plage du tabagisme passif et à rendre les plages plus accueillantes pour les familles. Pour mettre en évidence les plages pour les non-fumeurs, elles seront signalées par des panneaux, des codes QR et des drapeaux.