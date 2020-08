E-sport

Sur console, on ne pourra plus célébrer comme Ronaldo

Le célèbre jeu «FIFA» a décidé de retirer les célébrations de but jugées «toxiques». Cristiano Ronaldo et Paul Pogba sont notamment concernés.

EA Sports, l’éditeur du célèbre jeu de simulation de football «FIFA», a annoncé qu’il allait supprimer certaines célébrations jugées «toxiques» par la communauté de joueurs en ligne. En plus d’énerver l’adversaire, ces célébrations seraient également un moyen de gagner du temps pour celui qui s’en sert.

«On nous a fait savoir qu’il y a certains comportements considérés comme toxiques dans le jeu et on voulait les enlever. On a donc décidé de supprimer certaines célébrations que les gens jugeaient peu appropriées», a récemment déclaré Sam Rivera, un des producteurs de la franchise, lors d’une récente conférence de presse en ligne.