Football: Sur demande des joueuses, l’Angleterre vire ses shorts blancs

Elles ont été écoutées

C’est désormais chose faite. Et les Anglaises ne devraient plus s’inquiéter outre mesure de voir leur sang en vitrine lors d’un match. Les potentielles taches se verront moins sur le bleu que sur le blanc. Un stress en moins lors d’une période déjà plus que compliquée pour certaines sportives, qui souffrent particulièrement et dont le flux relève parfois plus de l’aléatoire que de la mécanique bien huilée.