Libye : Sur fond de chaos politique, la colère sociale gronde de plus en plus fort

La pression monte ce samedi sur les dirigeants rivaux en Libye, au lendemain de l’intrusion de manifestants dans le Parlement à Tobrouk. Des appels à d’autres protestations ont été lancés.

Les manifestants dénoncent l’incurie de leurs dirigeants et la détérioration des conditions de vie dans un pays pourtant doté des réserves pétrolières les plus abondantes d’Afrique.

Le Parlement de Tobrouk est l’un des symboles de la division de la Libye entre un camp basé en Cyrénaïque (Est), dont le chef de file est le maréchal Khalifa Haftar, et un gouvernement basé à Tripoli (Ouest), dirigé depuis 2021 par Abdelhamid Dbeibah. Le camp Haftar appuie un gouvernement rival formé en mars dernier. Ses partisans bloquent depuis mi-avril des installations pétrolières clefs comme moyen de pression pour déloger l’exécutif de Tripoli.

Routes bloquées et bâtiments officiels locaux incendiés

Si aucun rassemblement de grande ampleur n’a eu lieu samedi, des manifestants ont bloqué des routes dans la cité portuaire de Misrata (ouest), après avoir saccagé et incendié la veille le siège du Conseil municipal, selon un journaliste local. Des milliers de personnes ont battu le pavé à travers le pays vendredi, de Benghazi à la capitale Tripoli, en passant par les villes orientales de Tobrouk et al-Baïda. Même dans le Sud, à Sebha, des manifestants ont incendié un bâtiment officiel, d’après des images diffusées par des médias.

Les manifestants dénoncent l’incurie de leurs dirigeants et la détérioration des conditions de vie dans un pays pourtant doté des réserves pétrolières les plus abondantes d’Afrique. «Nous voulons avoir de la lumière», ont scandé les protestataires, en référence aux coupures d’électricité qui durent une douzaine d’heures quotidiennement, voire 18 heures les jours de forte chaleur.

Bras de fer autour du secteur névralgique de l’énergie

Outre les coupures de courant, les Libyens vivent au rythme des pénuries de liquidités et d’essence. Les infrastructures sont à plat, les services défaillants. À l’Est comme à l’Ouest, des milices mènent «d’immenses trafics qui provoquent des pénuries graves d’essence pour la population ordinaire. Enfin, il y a la kleptocratie et la corruption systématiques à l’Est comme à l’Ouest que les belles voitures et villas des élites rappellent constamment au grand public», explique l’analyste Jalel Harchaoui, spécialiste de la Libye.