Coupe du monde: sur Instagram, la reine c'est Alisha Lehmann

À en croire les chiffres du réseau social, l’attaquante suisse est la footballeuse la plus influente du monde. Et l’écart qui la distancie de la première dauphine se compte en millions de followers.

Alisha Lehmann, 24 ans, pourrait atteindre bientôt les 14 millions d’abonnés. Elle est la footballeuse la plus suivie du réseau social. Instagram @alishalehmann7

Alors que la Coupe du monde bat son plein en Océanie, la popularité du football féminin ne cesse de croître. Et en plus de briller sur les terrains, certaines joueuses dominent le monde… sur Instagram. Planet Football a dressé la liste des sept footballeuses les plus suivies en 2023.

7. Megan Rapinoe (Etats-Unis): 2,1 millions d’abonnés

Lauréate du Ballon d’or en 2019, double championne du monde (2015 et 2019) et championne olympique (2012), l’Américaine de 38 ans a signé 63 buts en 199 matches en sélection. La numéro 15 de l’équipe OL Reign, figure LGBT et compagne de la joueuse de basket Sue Bird, prendra sa retraite à la fin de la saison.

6. Norma Palafox (Mexique): 2,2 millions d’abonnés

L’attaquante de 24 ans n'en est encore qu'au début de sa carrière, mais elle surpasse déjà le nombre de followers de son compatriote footballeur Carlos Vela. Il faut dire qu’elle est aussi connue pour avoir participé à une émission de téléréalité en 2019, mettant entre parenthèses sa carrière footballistique. Evoluant désormais au sein de l'équipe de Cruz Azul, elle n'a malheureusement pas réussi à qualifier sa sélection pour le Mondial.

5. Marta Vieira da Silva (Brésil): 2,6 millions de followers

Âgée de 37 ans, Marta Vieira da Silva est considérée comme la «meilleure joueuse de tous les temps». Forte d’un parcours historique, elle est la meilleure buteuse de l'histoire du Brésil avec 115 buts pour une carrière qui s’est étalée sur plus de vingt ans. Fiancée à une autre footballeuse, l’Américaine Toni Deion, elle participe à sa sixième Coupe du monde, en espérant décrocher enfin le Graal.

4. Ana Markovic (Croatie): 2,8 millions de followers

La joueuse de 23 ans, attaquante de l’équipe de Grasshopper, a grandi à Zurich. Si elle est actuellement loin des terrains à cause d'une déchirure des ligaments croisés, elle reste très suivie sur les réseaux sociaux, où la majorité de ses posts recueillent plus de 100’000 likes.

3. Alexia Putellas (Espagne): 2,9 millions

Sur la touche durant dix mois en raison d’une rupture des ligaments croisés, la lauréate de deux Ballons d’or est de retour en Coupe du monde. Et si son aura et ses qualités sont restées intactes, le spectre de sa blessure continue de la hanter en ce début de compétition. À noter que la milieu de terrain de 29 ans du FC Barcelone vient tout juste de remporter la Ligue des championnes contre Wolfsburg.

2. Alex Morgan (Etats-Unis): 10,1 millions d’abonnés

Elle est l’un des visages les plus reconnaissables du football féminin. Âgée de 34 ans, elle a passé la majeure partie de sa carrière de footballeuse aux Etats-Unis, mais elle a également fait de brefs séjours en France et en Angleterre. Longtemps en tête de classement, elle a récemment été détrônée par….

1. Alisha Lehmann (Suisse): 13,9 millions d’abonnés