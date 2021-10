Alerte : Sur Insta et TikTok, les jeunes sont bombardés de propos antisémites

Selon une étude internationale publiée mercredi, les jeunes utilisateurs des réseaux sociaux n’ont jamais été autant exposés à des théories du complot antisémites que depuis la pandémie.

Des propos antisémites «se répandent sur tous les réseaux sociaux» malgré les tentatives de lutte contre les propos haineux, selon une analyse conduite par l’association britannique Hope not hate, la fondation allemande Amadeu Antonio Foundation et le groupe suédois Expo Foundation.

Les discours les plus extrêmes et prolifiques se trouvent sur des sites de niche comme Parler et 4chan, souligne le rapport, qui s’inquiète que des plateformes grand public comme Instagram et TikTok soient utilisées pour introduire auprès des jeunes des théories du complot antisémites.

Des millions de hashtags liés à l’antisémitisme sur Instagram

Sur Instagram, dont 70% des utilisateurs dans le monde sont âgés de 13 à 34 ans, on trouve des «millions» de hashtags liés à l’antisémitisme. Sur TikTok, où les utilisateurs sont plus jeunes – 69% ont entre 16 et 24 ans –, trois hashtags liés à l’antisémitisme ont été vus plus de 25 millions de fois en six mois.