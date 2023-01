«Garé comme une merde» : Sur Instagram et Twitter, des justiciers de la rue au seuil de la loi

Des photos de véhicules parqués là où ils ne devraient pas fleurissent sur les réseaux sociaux. Dans certains cas, c’est le dénonciateur qui risque plus que le contrevenant.

Or contrairement à la plupart des Français sur Twitter, le Suisse oublie une précaution: il publie ses photos sans flouter les numéros de plaque. La police bâloise a été interrogée sur la situation. Son service de presse dit tout d’abord qu’il n’était pas au courant de l’existence de ce compte (bien que la police cantonale soit taguée sur plusieurs des publications).

Protection des données bafouée

En substance, elle dit qu’elle ne va en aucun cas aller à la chasse aux véhicules mal garés après chaque publication et que les automobilistes, même s’ils peuvent être identifiés facilement vu la divulgation des numéros de plaque, ne seront pas rattrapés. «En plus, il n’y a sans doute pas d’infraction sur toutes les images», dit-elle, mentionnant plusieurs photos de véhicules de livraisons arrêtés temporairement au bord des routes, ce qui est possible.