Angelina Jolie est sur Instagram pour alerter le monde

Crise ne Afghanistan : Angelina Jolie débarque sur Instagram pour sensibiliser le monde

Angelina Jolie a ouvert un compte vendredi 20 août 2021. Ses premiers posts alertent l’opinion sur la situation en Afghanistan.

Elle a beau être un des visages les plus connus d’Hollywood, Angelina Jolie n’avait pas de compte Instagram. C’est chose faite depuis vendredi 20 août 2021. Mais attention, pas question pour elle de poster des selfies et de faire de l’autopromo. Ses deux premiers posts, likés plus de quatre millions de fois, ont trait à l’Afghanistan. En 48 heures, l’actrice, qui vit un divorce houleux d’avec Brad Pitt, compte déjà près de sept millions de followers.