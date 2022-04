Vacances en France: Sur la Côte d’Azur où a été tourné le nouveau «Downton Abbey»

La comtesse douairière, campée par Maggie Smith, a hérité d’une maison dans le Midi de la France. Les Grantham prennent désormais leurs quartiers d’été sur la Côte d’Azur. Une partie de l’intrigue de «Downton Abbey 2: une nouvelle ère», sorti au cinéma ce mercredi, tient en quelques lignes et nous transporte loin de la campagne britannique. Plus exactement au Pradet, un village au bord de la Méditerranée, aux abords de Toulon. La demeure où a été tourné le long-métrage se nomme la villa Rocabella. Elle a été construite à la fin du XIXe siècle par l’architecte Hans-Georg Terslin.

Hormis la villa Rocabella, les infrastructures touristiques du Pradet sont assez confidentielles. La station balnéaire est moins courue que les deux destinations qui l’entourent, Toulon et les îles d’Hyères. Elle gagne néanmoins à être connue, notamment pour la beauté de la nature qui a servi de décor à un film d’Yves Allégret et plus récemment à des long-métrages d’Antoine de Caunes et de François Ozon. Dans «Un homme idéal», de Yann Gozlan, on voit notamment Pierre Niney évoluer dans un club de vacances du coin.