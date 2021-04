France : Sur la route Napoléon, des passionnés de la reconstitution historique

Les «soldats» de la reconstitution historique fraternisent sur la Côte d’Azur, au départ de la route empruntée par Napoléon pour reconquérir le pouvoir en France en 1815.

«On est tous passés par les petits soldats, pourquoi pas jouer aux grands?»: sur la Côte d’Azur, au départ de la route empruntée par Napoléon pour reconquérir le pouvoir en France en 1815, des passionnés de reconstitution historique fraternisent autour d’un hobby pris de plus en plus au sérieux. En ce mois de mars, ils sont une dizaine seulement à prendre la pose pour l’Office du tourisme de Golfe-Juan, franges dorées de colonel aux épaules, panier de vivandière au bras, baïonnette de voltigeur au pied, la plupart retraités, tous bénévoles et membres de l’association «Pour le Panache».

«Des spécialistes»

Et le phénomène est européen. Lors des reconstitutions de batailles, «les Français forment souvent la moitié de l’effectif, le reste vient d’Europe et paradoxalement, même en Angleterre ou en Italie, ils préfèrent reconstituer la partie napoléonienne des troupes, ce qui fait que les organisateurs ont un peu de mal à trouver les adversaires des Français !», dit-il. «Napoléon est la figure par excellence du surhomme», souligne l’historienne Laure Murat dans son ouvrage «L’homme qui se prenait pour Napoléon». Elle rappelle qu’au XIXe siècle, sa figure cristallisera des délires mégalomanes consistant à se prendre pour l’empereur, encouragés par la cérémonie grandiose de 1840 pour le retour des cendres de Napoléon.

«Il ne faut pas confondre avec le carnaval»

«On se retrouve à 200, parfois des milliers sur un campement, des gens de toutes les régions et de tous les pays, animés par la même passion, le même amour des tenues historiques, et bien sûr, de la vie de Napoléon, l’oeuvre civile largement autant que la gloire militaire», dit-il. D’une main, il manipule sa longue-vue, sa pipe à motif de cerfs ou présente ses lunettes copies d’anciennes, à deux détails près, l’épaisseur du verre et les branches. Le coût de la tenue n’a d’ailleurs rien d’anecdotique et dépasse rapidement plusieurs milliers d’euros.